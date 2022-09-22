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Авиация ВСУ нанесла групповые удары по оккупантам: уничтожены позиции ПВО и техника

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Киев, Четверг 22 сентября 2022 10:57
Авиация ВСУ нанесла групповые удары по оккупантам: уничтожены позиции ПВО и техника Фото: авиация ВСУ нанесла групповые удары по оккупантам (armyinform)
Автор: Руслан Гаращенко

В течение суток 21 сентября авиация Воздушных сил нанесла мощные удары по позициям врага. В частности, уничтожено десяток позиций ПВО оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил.

"Совершено более 15 групповых авиаударов по рашистам на разных направлениях. В результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов. Противорадиолокационными ракетами "HARM" поражено около 10-ти позиций ПВО противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки Воздушные силы уничтожили четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету "Искандер".

Напомним, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 510 военнослужащих.

В частности, ВСУ уничтожили два командных и два пункта управления российских оккупантов на юге.

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