За даними військових, успішний авіаудар здійснила авіація угруповання військ "Південь" спільно із 7 корпусом ДШВ.

Ціллю стала напівзруйнована цегляна будівля в центрі Гуляйполя, розташована приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Цей об'єкт підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ використовували одночасно як склад та пункт збору малих піхотних груп.

За наявною інформацією, саме звідси ворог планував розвивати подальші наступальні дії на північний захід від міста.

Удару передувала ретельна розвідка та детальний аналіз переміщень особового складу й техніки противника як навколо будівлі, так і всередині неї.

У результаті спільної операції українським силам вдалося знищити до 20 російських військовослужбовців, запаси боєприпасів та провізії, антени зв’язку, мотоцикли та наземні роботизовані комплекси (НРК).