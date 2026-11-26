Ситуация на Гуляйпольском направлении

Напомним, что в последнее время российские войска активизировали попытки штурмовых действий в районе Гуляйполя, используя сложные погодные условия.

В частности, оккупанты пытались продвигаться под прикрытием тумана, активно маневрируя на автомобильной и мототехнике, а также нанося удары по украинскому тылу в направлении Запорожья, однако успеха не имели.

В то же время в сети периодически появляются сообщения о якобы успехах врага на этом участке фронта.

Ранее в Десантно-штурмовых войсках официально прокомментировали слухи о продвижении россиян под Гуляйполем, в частности в районе населенного пункта Верхняя Терса, опровергнув информацию о потере позиций и заверив, что ситуация находится под контролем Сил обороны.