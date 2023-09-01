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Авіація ЗСУ у разила чотири ЗРК противника, - Генштаб

Фото: авіація ЗСУ вразила чотири ЗРК супротивника (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Авіація сил оборони минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили артилерійський засіб на вогневій позиції та дві станції радіолокації противника.

Втрати російської армії у повномасштабному вторгненні

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже понад 262 тисячі російських загарбників. Крім того, Росія втратила десятки тисяч одиниць техніки.

Незважаючи на це, Міноборони РФ, як і раніше, приховує втрати своєї армії. Крім того, росіяни не розкривають втрат військових формувань, зокрема приватних військових компаній, які теж воюють проти України.

Особливу увагу приділяють Сили оборони України знищенню ворожих комплексів ППО та зенітних ракетних комплексів. Так, нещодавно українські захисники знищили російську станцію радіолокації ЗРК "Бук-М3".

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