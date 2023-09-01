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Авиация ВСУ поразила четыре ЗРК противника, - Генштаб

Фото: авиация ВСУ поразила четыре ЗРК противника (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции противника.

Потери российской армии в полномасштабном вторжении

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже более 262 тысячи российских захватчиков. Кроме того, Россия потеряла десятки тысяч единиц техники.

Несмотря на это, Минобороны РФ по-прежнему скрывает потери своей армии. Кроме того, россияне не раскрывают потерь военных формирований, в том числе частных военных компаний, тоже воюющих против Украины.

Особое внимание Силы обороны Украины уделяют уничтожению вражеских комплексов ПВО и зенитных ракетных комплексов. Так, недавно украинские защитники уничтожили российскую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3".

 

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