Авиация ВСУ поразила четыре ЗРК противника, - Генштаб

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции противника.

Потери российской армии в полномасштабном вторжении

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже более 262 тысячи российских захватчиков. Кроме того, Россия потеряла десятки тысяч единиц техники.

Несмотря на это, Минобороны РФ по-прежнему скрывает потери своей армии. Кроме того, россияне не раскрывают потерь военных формирований, в том числе частных военных компаний, тоже воюющих против Украины.

Особое внимание Силы обороны Украины уделяют уничтожению вражеских комплексов ПВО и зенитных ракетных комплексов. Так, недавно украинские защитники уничтожили российскую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3".