UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Авіація ЗСУ потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні, - Оперативне командування

Фото: Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО росіян на півдні (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 3 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Підрозділи ЗСУ продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і переважають противника у вогневому ураженні.

В ОК "Південь" зазначають, що українська авіація протягом бойового дня завдала 4 ударів по системах протиповітряної оборони та скупченню техніки противника, зокрема у критому ангарі.

Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об'єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Завдяки вмілим діям наших захисників було знищено:

  • 32 загарбники;
  • танк;
  • 9 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Окрім цього, у Баштанському районі, поблизу Снігурівки, ЗСУ спалили 2 російські склади з боєприпасами.

Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки працюють ефективно та методично.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України