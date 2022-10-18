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Авіація ЗСУ понад десять разів вдарила по позиціях ППО окупантів

Фото: авіація ЗСУ завдала ударів по ворогові на півдні (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

На південних рубежах захисту українські військові пілоти завдали 11 авіаударів зі скупчення особового складу та озброєння супротивника, а також за позиціями його протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

За повідомленням командування, ворог продовжує завдавати ракетних ударів по прифронтовій Березнегуватській громаді. 4 реактивні снаряди системи залпового вогню "Смерч" випустив сільськогосподарськими територіями. На цей раз обійшлося без жертв.

З тяжкої артилерії росіяни обстріляли Куцурубську громаду вздовж узбережжя – без людських втрат.

Крім того, Армійською та штурмовою авіацією ворог 4 рази атакував Великоолександрівську громаду Бериславщини.

Українські авіатори у відповідь завдали 11 авіаударів зі скупчення особового складу та озброєння противника, а також за позиціями його протиповітряної оборони.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.

ОК "Південь" має підтвердження про втрати ворога в кількості 22 осіб, 4 танки, 2 міномети, самохідну великокаліберну гаубицю "Акація", зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та 3 одиниці автобронетехніки.

Крім того, знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Пошкоджено ще один танк, самохідна гаубиця "Мста-С" та РСЗВ "Град", 4 одиниці автобронетехніки.

Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, у центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе "Shahed-136".

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