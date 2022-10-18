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Авиация ВСУ более десяти раз ударила по позициям ПВО оккупантов

Фото: авиация ВСУ нанесла удары по врагу на юге (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

На южных рубежах защиты украинские военные пилоты нанесли 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружения противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

По сообщению командования, враг продолжает наносить ракетные удары по прифронтовой Березнеговатской громаде. 4 реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" выпустил по сельскохозяйственным территориям. На этот раз обошлось без жертв.

Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Куцурубскую общину вдоль побережья - без человеческих потерь.

Кроме того, Армейской и штурмовой авиацией враг 4 раза атаковал Великоалександровскую громаду Бериславщины.

Украинские авиаторы в ответ нанесли 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружения противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.

ОК "Юг" имеет подтверждение о потерях врага в количестве 22 человек, 4 танков, 2 минометов, самоходной крупнокалиберной гаубицы "Акация", зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц авто-бронетехники.

Кроме того, уничтожено 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Повреждены еще один танк, самоходная гаубица "Мста-С" и РСЗО "Град", 4 единицы авто-бронетехники.

Напомним, вечером, 17 октября, в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136".

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