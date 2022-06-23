Авиация ВСУ ударила по вражеским позициям на Донбассе: оккупанты понесли потери

Ударная авиация Воздушных сил Украины нанесла несколько ударов по позициям противника на Донбассе. Уничтожены ротно-тактическая группа и укрепрайон оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

"22 июня в Донецкой области ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько авиаударов по враждебным позициям. На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Командовании отметили, что в украинских лесах продолжают находить взрывоопасные предметы. В частности, в Винницкой области лесники обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны 21 мая. Боевая часть ракеты оказалась целой.

Там напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. При их обнаружении сразу уведомляйте органы власти, полицию или военных.