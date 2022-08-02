Авиация ВСУ нанесла несколько ударов по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области

Фото: авиация ВСУ нанесла несколько ударов по опорным пунктам оккупантов (Getty Images)

Украинская авиация за день нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Всего за боевой день результаты подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 32 солдата противника, самоходную гаубицу "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "Тор", а также четыре единицы бронированной техники.