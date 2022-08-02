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Авіація ЗСУ завдала кілька ударів по опорних пунктах окупантів у Херсонській області

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Київ, Вівторок 02 серпня 2022 01:58
Авіація ЗСУ завдала кілька ударів по опорних пунктах окупантів у Херсонській області Фото: Авіація ЗСУ завдала кілька ударів по опорних пунктах окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українська авіація за день завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Всього за бойовий день підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 32 солдати противника, самохідну гаубицю" Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "Тор", а також чотири одиниці броньованої техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили вже 46 населених пунктів Херсонської області.

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