Авіація ЗСУ завдала кілька ударів по опорних пунктах окупантів у Херсонській області

Фото: Авіація ЗСУ завдала кілька ударів по опорних пунктах окупантів (Getty Images)

Українська авіація за день завдала три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки та Максимівки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Всього за бойовий день підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 32 солдати противника, самохідну гаубицю" Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "Тор", а також чотири одиниці броньованої техніки.