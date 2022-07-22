Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по опорних пунктах і скупченню ворога на півдні

Фото: Авіація ЗСУ завдала удару по ворогу на півдні (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Українська авіація продовжує завдавати потужних ударів по опорних пунктах російських окупантів на Півдні. ЗСУ знищили живу силу та техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що наші воїни протягом бойового дня, 21 липня, 8 разів атакували з повітря позиції та запаси противника. Бомбардувальниками і літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами - 3. "Нанесено ураження по п'ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині", - поінформували в ОК "Південь". Всього ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджені втрати ворога: 35 осіб;

самохідна гаубиця "Мста-С";

2 безпілотних розвідники;

3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.