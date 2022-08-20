Авиация ВСУ нанесла более десятка ударов по позициям врага на юге

Отмечается, что украинская авиация била по позициям врага в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

В результате выполнения огневых задач ВСУ уничтожили 17 захватчиков, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1" и 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

В течение дня враг пытался улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное - Партизанское при поддержке танков, бронированной техники и артиллерии.

Вечером с Александровки враг пытался продвинуться в сторону Таврического. Удачи не имел, отступил. Оккупанты также продолжили обстрелы Марганца и Никополя.

Корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров маневрирует вдоль крымского побережья, укрываясь от вероятного поражения. Но наготове держит 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами и двумя большими десантными кораблями.

Напомним, по данным Генштаба, Россия уже потеряла около 44700 своих военных, а ВСУ за 18 августа уничтожили 400 оккупантов.

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