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Авіація ЗСУ завдала більше десятка ударів по позиціях ворога на півдні

Фото: авіація ЗСУ завдала ударів по ворогу на півдні (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Артур Родивилов

Повітряні сили 11 разів вдарили по позиціях окупантів на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що українська авіація била по позиціях ворога в районах Олександрівки, Благодатного, Великополья, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського.

Унаслідок виконання вогневих завдань ЗСУ знищили 17 загарбників, радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк 1" та 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Протягом дня ворог намагався покращити тактичне становище шляхом проведення штурмових дій у напрямку Благодатне - Партизанське за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії.

Увечері з Олександрівки ворог намагався просунутися в бік Таврійського. Удачі не мав, відступив. Окупанти також продовжили обстріли Марганця та Нікополя.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів і катерів маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від ймовірного ураження. Але напоготові тримає 2 надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами і двома великими десантними кораблями.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія вже втратила близько 44700 своїх військових, а ВСУ за 18 серпня знищили 400 окупантів.

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