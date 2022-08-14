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Авиация ВСУ нанесла 10 групповых ударов по оккупантам: какие потери понесли россияне

Фото: авиация ВСУ нанесла 10 групповых ударов по державах (mil.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла до десяти групповых ударов по российским войскам. Уничтожено около 15 ББМ врага и десятки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушных сил ВСУ.

"В течение суток, 13 августа, на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск!"- говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводних и ротних опорных пунктах, танковых колоннах на марше, позициях реактивных систем залпового огня, переправах и скоплению живой силы и техники противника.

"Уничтожено около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов!"- сообщают в пресс-центре.

Напомним, что украинские бойцы на Донбассе уничтожили три БМП врага и 25 оккупантов и обнародовали кадры ударов.

Добавим, за минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 550 военных.

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