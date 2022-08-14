Украинские бойцы на Донбассе уничтожили три БМП врага и 25 оккупантов (видео)

Украинские военные опубликовали кадры уничтожения трех российских бронемашин. Вместе с тем бойцы ликвидировали и 25 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Удачный день - это когда уничтожили 3 БМП противника и смешали с землей около 25 врагов! У Княжеской пехоты утро на Донбассе начинается не всегда с кофе", - говорится в описании под видео.

Напомним, за минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 550 военных.

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