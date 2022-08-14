ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские бойцы на Донбассе уничтожили три БМП врага и 25 оккупантов (видео)

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 14 августа 2022 11:35
Украинские бойцы на Донбассе уничтожили три БМП врага и 25 оккупантов (видео) Фото: ВСУ на Донбассе уничтожили три БМП врага и 25 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные опубликовали кадры уничтожения трех российских бронемашин. Вместе с тем бойцы ликвидировали и 25 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Удачный день - это когда уничтожили 3 БМП противника и смешали с землей около 25 врагов! У Княжеской пехоты утро на Донбассе начинается не всегда с кофе", - говорится в описании под видео.

Напомним, за минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 550 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Война России против Украины
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей