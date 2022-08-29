Авіація знищила багато живої сили, "Ураган" і "Панцир" ворога, - ОК "Південь"

Фото: Авіація на півдні знищила багато живої сили та техніки росіян (facebook.com/831BrTA)

Українській військові продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ 28 серпня знищили багато живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 8 ударів у районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового", - вказують військові. В ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійськими підрозділами на правому березі Дніпра знищено 41 російського солдата та багато техніки окупантів, а саме: 2 безпілотні літальні апарати;

танк Т-72;

РСЗВ "Ураган";

зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1";

самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С";

станцію радіоелектронної боротьби;

6 одиниць авто-бронетехніки.