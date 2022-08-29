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Авіація знищила багато живої сили, "Ураган" і "Панцир" ворога, - ОК "Південь"

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Понеділок 29 серпня 2022 02:19
Авіація знищила багато живої сили, "Ураган" і "Панцир" ворога, - ОК "Південь" Фото: Авіація на півдні знищила багато живої сили та техніки росіян (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

Українській військові продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ 28 серпня знищили багато живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 8 ударів у районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового", - вказують військові.

В ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійськими підрозділами на правому березі Дніпра знищено 41 російського солдата та багато техніки окупантів, а саме:

  • 2 безпілотні літальні апарати;
  • танк Т-72;
  • РСЗВ "Ураган";
  • зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1";
  • самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С";
  • станцію радіоелектронної боротьби;
  • 6 одиниць авто-бронетехніки.

Нагадаємо, українські військові 28 серпня "відпрацювали" кілька об'єктів в окупованому Херсоні.

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