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Авіація для України. Резніков чекає від Заходу зобов'язань найближчими тижнями

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна розраховує на отримання від партнерів авіації вслід за бойовими танками. Тому сподівається на зобов'язання від партнерів в питанні літаків вже в найближчі два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю CBC.

Він зазначив, що бойова авіація від партнерів може "змінити правила гри у боротьбі з Росією".

"Я написав список побажань Санті, і в цьому списку залишаються винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети, які допоможуть вражати склади палива та боєприпасів росіян та їх пункти управління", - сказав Резніков.

Також міністр в інтерв'ю наголосив, він сподівається, що "найближчі два тижні обговорень з європейськими та північноамериканськими союзниками щодо військової авіації приведуть до відповідних зобов’язань".

Резніков звернув увагу, що з початком війни українцям почала надходити така військова техніка, якої Україна колись і не мала. Зокрема, протитанкова та зенітна зброя, а також артилерія великої дальності та системи ППО.

"Для мене все, що неможливо сьогодні [буде] можливим завтра", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, що в Німеччині вкотре повторюють про неможливість передачі Україні винищувачів, пояснюючи це нібито загрозою ескалації між НАТО та Росією.

Тим часом про можливість передачі авіації Україні заговорили в США та Нідерландах.

Як розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, переговори із союзниками щодо відправки літаків ідуть, причому в прискореному режимі.

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Олексій РезніковАвіація УкраїниВійськова допомога