Авіація для України. Резніков чекає від Заходу зобов'язань найближчими тижнями

Він зазначив, що бойова авіація від партнерів може "змінити правила гри у боротьбі з Росією".

"Я написав список побажань Санті, і в цьому списку залишаються винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети, які допоможуть вражати склади палива та боєприпасів росіян та їх пункти управління", - сказав Резніков.

Також міністр в інтерв'ю наголосив, він сподівається, що "найближчі два тижні обговорень з європейськими та північноамериканськими союзниками щодо військової авіації приведуть до відповідних зобов’язань".

Резніков звернув увагу, що з початком війни українцям почала надходити така військова техніка, якої Україна колись і не мала. Зокрема, протитанкова та зенітна зброя, а також артилерія великої дальності та системи ППО.

"Для мене все, що неможливо сьогодні [буде] можливим завтра", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, що в Німеччині вкотре повторюють про неможливість передачі Україні винищувачів, пояснюючи це нібито загрозою ескалації між НАТО та Росією.

Тим часом про можливість передачі авіації Україні заговорили в США та Нідерландах.

Як розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, переговори із союзниками щодо відправки літаків ідуть, причому в прискореному режимі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.