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Авіація та дим. У Криму зранку лунають вибухи

Фото: у Криму лунають вибухи 12 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи лунають у Криму у вівторок, 12 вересня. При цьому російські окупанти підняли в небо бойову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.

При цьому в соцмережі пишуть про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Але місцеві жителі говорять про "бавовну" у Красноперекопську.

"Що за бабах на південний захід від Красноперекопська?" - пишуть у Telegram-каналі "Кримський вітер". Над Перекопськом окупанти тут же підняли гелікоптери.

Причому вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу.

"За нашими даними, у Красноперекопскопському районі потужність вибуху найбільше відчули ці села. Поки невідомо, що саме і де вибухнуло", - додають у Telegram-каналі.

Вибухи у Криму

Тимчасово окупований Крим був захоплений Росією у 2014 році. При цьому після вторгнення окупантів в Україну в лютому 2022 року на півострові постійно відбуваються вибухи в місцях дислокації російських військових і не тільки.

Зазначимо, що у Красноперекопську вибухи відбуваються не вперше. Наприклад, наприкінці липня у Красноперекопську також повідомляли про вибухи, а окупанти також не полінувалися тоді підняти у небо авіацію.

Для довідки

Красноперекопськ знаходиться в південній частині Перекопського перешийка, на північ від кримської столиці Сімферополя. Поряд із Красноперекопськом проходить Північно-Кримський канал.

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вибухиКрым