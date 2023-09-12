Авіація та дим. У Криму зранку лунають вибухи

При цьому в соцмережі пишуть про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Але місцеві жителі говорять про "бавовну" у Красноперекопську.

"Що за бабах на південний захід від Красноперекопська?" - пишуть у Telegram-каналі "Кримський вітер". Над Перекопськом окупанти тут же підняли гелікоптери.

Причому вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу.

"За нашими даними, у Красноперекопскопському районі потужність вибуху найбільше відчули ці села. Поки невідомо, що саме і де вибухнуло", - додають у Telegram-каналі.

Вибухи у Криму

Тимчасово окупований Крим був захоплений Росією у 2014 році. При цьому після вторгнення окупантів в Україну в лютому 2022 року на півострові постійно відбуваються вибухи в місцях дислокації російських військових і не тільки.

Зазначимо, що у Красноперекопську вибухи відбуваються не вперше. Наприклад, наприкінці липня у Красноперекопську також повідомляли про вибухи, а окупанти також не полінувалися тоді підняти у небо авіацію.

Для довідки

Красноперекопськ знаходиться в південній частині Перекопського перешийка, на північ від кримської столиці Сімферополя. Поряд із Красноперекопськом проходить Північно-Кримський канал.