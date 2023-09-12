RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Авиация и дым. В Крыму с утра раздаются взрывы

Фото: в Крыму раздаются взрывы 12 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы раздаются в Крыму во вторник, 12 сентября. При этом, российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

При этом, в соцсети пишут о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Но местные жители говорят о "хлопках" в Красноперекопске.

"Что за бабах на юго-запад от Красноперекопска?" - пишут в Telegram-канале "Крымский ветер". Над Перекопском оккупанты тут же подняли вертолеты.

Причем взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных поблизости. 

"По нашим данным, в Красноперекопскопском районе мощность взрыва больше всех ощутили эти села. Пока неизвестно, что именно и где взорвалось", - добавляют в Telegram-канале.

Взрывы в Крыму

Временно оккупированный Крым был захвачен Россией в 2014 году. При этом, после вторжения оккупантов в Украину в феврале 2022 года, на полуострове постоянно происходят взрывы в местах дислокации российских военных и не только.

Отметим, что в самом Красноперекопске взрывы происходят не впервые. Например, в конце июля в Красноперекопске также сообщали о взрывах, а оккупанты также не поленились тогда поднять в небо авиацию.

Для справки

Красноперекопск находится в южной части Перекопского перешейка, к северу от крымской столицы Симферополя. Рядом с Красноперекопском проходит Северо-Крымский канал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиКрим