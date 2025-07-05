Авіація, ШІ та біотехнології: Китай висловив готовність співпрацювати з Францією

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що КНР готова співпрацювати з Францією в багатьох галузях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Ван І, країна готова до співпраці в таких галузях, як атомна енергетика, авіація, штучний інтелект (ШІ), зелена енергетика та біотехнології.
Відповідні заяви було зроблено під час візиту міністра до Парижа
"Китай також готовий посилити стратегічну комунікацію і координацію з Францією з питань України та напруженості на Близькому Сході", - пише Bloomberg, пославшись на Ван І.
Коментарі глави МЗС Китаю в Парижі завершили європейський візит, під час якого він також відвідав Брюссель і Берлін. Під час його поїздки, КНР оголосила про введення антидемпінгових мит на європейський коньяк, звільнивши від них великих виробників коньяку, які погодилися на мінімальний рівень цін.
Як сказав Ван І, це питання було "належним чином вирішено".
Нагадаємо, днями Ван Ї зустрівся з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас. Під час зустрічі він заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.
Водночас китайська сторона відкидає будь-які звинувачення, що Пекін допомагає Москві. Дипломат стверджує, що якби це було правдою, тоді "конфлікт уже давно б закінчився".
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