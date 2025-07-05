Авиация, ИИ и биотехнологии: Китай выразил готовность сотрудничать с Францией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР готова сотрудничать с Францией во многих отраслях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам Ван И, страна готова к сотрудничеству в таких отраслях, как атомная энергетика, авиация, искусственный интеллект (ИИ), зеленая энергетика и биотехнологии.
Соответствующее заявления были сделаны в ходе визита министра в Париж
"Китай также готов усилить стратегическую коммуникацию и координацию с Францией по вопросам Украины и напряженности на Ближнем Востоке", - пишет Bloomberg сославшись на Ван И.
Комментарии главы МИД Китая в Париже завершили европейский визит, во время которого он также посетил Брюссель и Берлин. Во время его поездки, КНР объявила о введении антидемпинговых пошлин на европейский коньяк, освободив от них крупных производителей коньяка, которые согласились на минимальный уровень цен.
Как сказал Ван И, этот вопрос был "должным образом решен".
Напомним, на днях Ван И встретился с главным дипломатом ЕС Каей Каллас. Во время встречи он заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.
В то же время китайская сторона отвергает любые обвинения, что Пекин помогает Москве. Дипломат утверждает, что если бы это было правдой, тогда "конфликт уже давно бы закончился".
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