Авіація, ШІ та біотехнології: Китай висловив готовність співпрацювати з Францією

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що КНР готова співпрацювати з Францією в багатьох галузях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами Ван І, країна готова до співпраці в таких галузях, як атомна енергетика, авіація, штучний інтелект (ШІ), зелена енергетика та біотехнології.

Відповідні заяви було зроблено під час візиту міністра до Парижа

"Китай також готовий посилити стратегічну комунікацію і координацію з Францією з питань України та напруженості на Близькому Сході", - пише Bloomberg, пославшись на Ван І.

Коментарі глави МЗС Китаю в Парижі завершили європейський візит, під час якого він також відвідав Брюссель і Берлін. Під час його поїздки, КНР оголосила про введення антидемпінгових мит на європейський коньяк, звільнивши від них великих виробників коньяку, які погодилися на мінімальний рівень цін.

Як сказав Ван І, це питання було "належним чином вирішено".