Авиация, ИИ и биотехнологии: Китай выразил готовность сотрудничать с Францией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР готова сотрудничать с Францией во многих отраслях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам Ван И, страна готова к сотрудничеству в таких отраслях, как атомная энергетика, авиация, искусственный интеллект (ИИ), зеленая энергетика и биотехнологии.

Соответствующее заявления были сделаны в ходе визита министра в Париж

"Китай также готов усилить стратегическую коммуникацию и координацию с Францией по вопросам Украины и напряженности на Ближнем Востоке", - пишет Bloomberg сославшись на Ван И.

Комментарии главы МИД Китая в Париже завершили европейский визит, во время которого он также посетил Брюссель и Берлин. Во время его поездки, КНР объявила о введении антидемпинговых пошлин на европейский коньяк, освободив от них крупных производителей коньяка, которые согласились на минимальный уровень цен.

Как сказал Ван И, этот вопрос был "должным образом решен".