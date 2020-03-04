ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Авиация России провела учения со стрельбами в аннексированном Крыму

Новости » Общество     04.03.2020 - 19:44
Авиация России провела учения со стрельбами в аннексированном Крыму
Иллюстративное фото (wikipediа)

Незаконные обучения Российской Федерации проходили в Крыму в три этапа

Экипажи самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота Российской Федерации провели в аннексированном Крыму учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Незаконные учения Российской Федерации проходили в Крыму в три этапа.

На третьем этапе учений планировалось "задачи ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника с применением нестандартных тактических приемов".

Всего в маневрах было задействовано около 15 самолетов, в том числе - Су-30СМ, Су-24М и Су-24МР из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Напомним, 11 февраля состоялись очередные учения российских военных по поиску подводной лодки в Черном море. Для поднятия в небо и отработки комплекса мероприятий по поиску и обнаружению подлодки условного противника" российские вертолеты использовали один из крымских аэродромов.

Кроме того, 22 января Черноморский флот Российской Федерации у берегов оккупированного Крыма провел несанкционированные военные учения. С зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" были проведены учения по поиску и уничтожению воздушной цели.

МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым Эрдоган ожидает прекращения огня в Идлибе после встречи с Путиным
Новости Украины Российская ФедерацияКрымвоенные РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь