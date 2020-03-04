Авиация России провела учения со стрельбами в аннексированном Крыму

Незаконные обучения Российской Федерации проходили в Крыму в три этапа

Экипажи самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота Российской Федерации провели в аннексированном Крыму учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Незаконные учения Российской Федерации проходили в Крыму в три этапа.

На третьем этапе учений планировалось "задачи ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника с применением нестандартных тактических приемов".

Всего в маневрах было задействовано около 15 самолетов, в том числе - Су-30СМ, Су-24М и Су-24МР из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Напомним, 11 февраля состоялись очередные учения российских военных по поиску подводной лодки в Черном море. Для поднятия в небо и отработки комплекса мероприятий по поиску и обнаружению подлодки условного противника" российские вертолеты использовали один из крымских аэродромов.

Кроме того, 22 января Черноморский флот Российской Федерации у берегов оккупированного Крыма провел несанкционированные военные учения. С зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" были проведены учения по поиску и уничтожению воздушной цели.