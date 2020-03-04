Авіація Росії провела навчання зі стрільбами у анексованому Криму

Незаконні навчання Російської Федерації проходили в Криму в три етапи

Екіпажі літаків морської авіації й протиповітряної оборони Чорноморського флоту Російської Федерації провели в анексованому Криму навчання з ведення бойових дій з завданням ударів по наземних й морських цілях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.

Незаконні навчання Російської Федерації проходили в Криму в три етапи.

На завершальному третьому етапі навчань планувалося "завдання ракетного і бомбового удару по десантному загону кораблів умовного противника з застосуванням нестандартних тактичних прийомів".

Загалом у маневрах було задіяно близько 15 літаків, в тому числі - Су-30СМ, Су-24М і Су-24МР зі складу Морської авіації й ППО Чорноморського флоту.

Нагадаємо, 11 лютого відбулися чергові навчання російських військових з пошуку підводного човна в Чорному морі. Для підняття в небо і відпрацювання "комплексу заходів з пошуку і виявленню субмарини умовного противника" російські вертольоти використовували один з кримських аеродромів.

Крім того, 22 січня Чорноморський флот Російської Федерації біля берегів окупованого Криму провів несанкціоновані військові навчання. З зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1" були проведені навчання з пошуку та знищення повітряної цілі.