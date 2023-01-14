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Авіація Росії знову на небі. В Україні друга за день масштабна тривога

Фото: в Україні друга за день масштабна тривога (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 14 січня, у частині регіонів України знову оголошено повітряну тривогу. Росія підняла у небо Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Зафіксовано літаки Ту-95 з Енгельса. Можливі пуски. Реагуємо на сигнали повітряної тривоги", - закликав він.

Наразі повітряна тривога оголошена в наступних регіонах: Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Кіровоградська (Олександрійський район).

Як повідомлялося, у суботу, 14 січня, близько 12.00, Росія може завдати масованого удару з повітря. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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