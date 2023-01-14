Авіація Росії знову на небі. В Україні друга за день масштабна тривога

У суботу, 14 січня, у частині регіонів України знову оголошено повітряну тривогу. Росія підняла у небо Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Зафіксовано літаки Ту-95 з Енгельса. Можливі пуски. Реагуємо на сигнали повітряної тривоги", - закликав він.

Як повідомлялося, у суботу, 14 січня, близько 12.00, Росія може завдати масованого удару з повітря. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

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