Авиация России снова в небе. В Украине вторая за день масштабная тревога

В субботу, 14 января, в части регионов Украины снова объявлена воздушная тревога. Россия подняла в небо Ту-95.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Зафиксированы самолеты Ту-95 из Энгельса. Возможны пуски. Реагируем на сигналы воздушной тревоги", - призвал он.
Воздушная тревога объявлена в следующих регионах: Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Кировоградская (Александрийский район).
Обновлено. По данным карты тревог, объявлен отбой тревоги в указанных областях, начиная с 13.10. А именно: Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Полтавская.
Обновлено. В нескольких областях снова объявили тревогу, начиная с 13.51. А именно: Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Полтавская, Днепропетровская.
Как сообщалось, в субботу, 14 января, около 12.00, Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцев попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.
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