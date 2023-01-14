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Авиация России снова в небе. В Украине вторая за день масштабная тревога

Фото: в Украине вторая за день масштабная тревога (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 14 января, в части регионов Украины снова объявлена воздушная тревога. Россия подняла в небо Ту-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Зафиксированы самолеты Ту-95 из Энгельса. Возможны пуски. Реагируем на сигналы воздушной тревоги", - призвал он.

Воздушная тревога объявлена в следующих регионах: Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Кировоградская (Александрийский район).

Обновлено. По данным карты тревог, объявлен отбой тревоги в указанных областях, начиная с 13.10. А именно: Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Полтавская.

Обновлено. В нескольких областях снова объявили тревогу, начиная с 13.51. А именно: Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Полтавская, Днепропетровская.

Как сообщалось, в субботу, 14 января, около 12.00, Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцев попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

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