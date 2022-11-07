Авіація РФ бомбардувала табір сирійської опозиції поблизу Ідліба

Про російську атаку на оплот сирійської опозиції повідомили очевидці та рятувальники.

За словами свідків, військові літаки за підтримки артилерії сирійської армії також скинули бомби на ліси поряд із тимчасовими таборами на захід від Ідліба.

Росія та її сирійські союзники, які заявляють, що їхніми мішенями є притулки озброєних угруповань, і заперечують, що завдають ударів по цивільним особам, не прокоментували те, що сталося.

Служба цивільної оборони опозиції повідомила, що серед загиблих внаслідок ударів по переповнених таборах були троє дітей та жінка; понад 70 людей було поранено та доставлено до польових шпиталів.

Понад 4 мільйони людей живуть у контрольованому опозицією густонаселеному районі вздовж сирійсько-турецького кордону. Більшість із них було вигнано туди внаслідок військових дій під керівництвом Росії, спрямованих проти сирійської опозиції.

Нагадаємо, ізраїльські військові авіаударом поблизу Дамаска знищили центр збирання іранських дронів у Сирії , накривши його бомбами у п'ятницю, 21 жовтня.

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