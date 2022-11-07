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Авиация РФ подвергла бомбардировке лагеря сирийской оппозиции вблизи Идлиба

Фото: Авиация РФ подвергла бомбардировке лагеря сирийской оппозиции вблизи Идлиба (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, убив, по меньшей мере, девять гражданских лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

О российской атаке на оплот сирийской оппозиции сообщили очевидцы и спасатели.

По словам свидетелей, военные самолеты при поддержке артиллерии сирийской армии также сбросили бомбы на леса рядом с временными лагерями к западу от Идлиба.

Россия и ее сирийские союзники, заявляющие, что их мишенями являются убежища вооруженных группировок, и отрицающие, что наносят удары по гражданским лицам, не прокомментировали случившееся.

Служба гражданской обороны оппозиции сообщила, что среди погибших в результате ударов по переполненным лагерям были трое детей и женщина; более 70 человек были ранены и доставлены в полевые госпитали.

Более 4 миллионов человек живут в контролируемой оппозицией густонаселенном районе вдоль сирийско-турецкой границы. Большинство из них было изгнано туда в результате военных действий под руководством России, направленных против сирийской оппозиции.

Напомним, израильские военные авиаударом близ Дамаска уничтожили центр сборки иранских дронов в Сирии, накрыв его бомбами в пятницу, 21 октября.

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Сирия