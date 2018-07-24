Авиация ООС готова ответить на угрозу с моря, - Минобороны

О готовности свидетельствуют время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели

Авиация операции Объединенных сил (ООС) готова дать адекватный ответ на угрозу с моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, указано, что в Объединенных силах постоянно проводят мероприятия по подготовке всех составляющих сектора безопасности и обороны, осуществляют проверки боевой готовности всех элементов оперативного построения.

Авіація над морем Авіаційний захист моря #ООС #операція_ОС В Об'єднаних силах проводяться постійні заходи з підготовки всіх складових сектору безпеки та оборони, здійснюються перевірки бойової готовності всіх елементів оперативної побудови. В Об'єднаних силах знають загрозливі напрямки на які сплановані визначені сили і засоби. Чергова перевірка авіації Об'єднаних сил, яка призначена до дій на Приморському напрямку показала, що час реагування та відмінна оцінка за точність відпрацювання по морській цілі засвідчує готовність адекватної відповіді на загрозу з моря. Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 24 липня 2018 р.

"В Объединенных силах знают угрожающие направления, на которые спланированы определенные силы и средства", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели в ходе очередной проверки авиации ООС, которая предназначена к действиям в Приморском направлении, показали готовность адекватного ответа на угрозу с моря.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко не исключал, что РФ может осуществить военные атаки на Мариуполь (Донецкая область). По словам гаранта, Россия значительно усилила морские группировки в Азовском море.

Как писало РБК-Украина, Порошенко назвал напряженной военно-стратегическую обстановку в Черноморском регионе.