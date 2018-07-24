Авіація ООС готова відповісти на загрозу з моря, - Міноборони

Засвідчили готовність час реагування та відмінна оцінка за точність відпрацювання по морській цілі

Авіація операції Об'єднаних сил (ООС) готова дати адекватну відповідь на загрозу з моря. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, вказано, що в Об’єднаних силах постійно проводять заходи з підготовки всіх складових сектору безпеки та оборони, здійснюють перевірки бойової готовності всіх елементів оперативної побудови.

Авіація над морем Авіаційний захист моря #ООС #операція_ОС В Об'єднаних силах проводяться постійні заходи з підготовки всіх складових сектору безпеки та оборони, здійснюються перевірки бойової готовності всіх елементів оперативної побудови. В Об'єднаних силах знають загрозливі напрямки на які сплановані визначені сили і засоби. Чергова перевірка авіації Об'єднаних сил, яка призначена до дій на Приморському напрямку показала, що час реагування та відмінна оцінка за точність відпрацювання по морській цілі засвідчує готовність адекватної відповіді на загрозу з моря. Разом переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 24 липня 2018 р.

"В Об’єднаних силах знають загрозливі напрямки, на які сплановані визначені сили і засоби", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що час реагування та відмінна оцінка за точність відпрацювання по морській цілі у ході чергової перевірки авіації ООС, яка призначена до дій на Приморському напрямку, засвідчили готовність адекватної відповіді на загрозу з моря.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко не виключав, що РФ може здійснити військові атаки на Маріуполь (Донецька область). За словами гаранта, Росія значно посилила морські угруповання в Азовському морі.

Як писало РБК-Україна, Порошенко назвав напруженою військово-стратегічну обстановку в Чорноморському регіоні.