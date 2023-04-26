Авіація НАТО перехопила три військові літаки РФ над Балтійським морем
Авіація НАТО виявила та перехопила російські військові літаки, які летіли без сигналу транспондера. Це сталося над Балтійським морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили Німеччини у Twitter.
ВМС Німеччини та Великої Британії виявили три російські літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Два винищувачі Су-27 і один літак Іл-20 Росії летіли без сигналу транспондера.
Російські літаки перехопив літак-розвідник однієї з країн НАТО. Інші деталі інциденту поки не розголошують.
Фото: авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Нагадаємо, 20 квітня винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 біля Аляски.
Також 17 квітня Німеччина та Британія перехопили винищувачі РФ над Балтійським морем.
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