Авиация НАТО перехватила три военных самолета РФ над Балтийским морем

Авиация НАТО обнаружила и перехватила летящие без сигнала транспондера российские военные самолеты. Это произошло над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Германии в Twitter.

ВМС Германии и Великобритании обнаружили три российских самолета в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Два истребителя Су-27 и один самолет Ил-20 России летели без сигнала транспондера.

Российские самолеты перехватил самолет-разведчик одной из стран НАТО. Остальные детали инцидента пока не разглашают.

Фото: авиация НАТО перехватила российские самолеты над Балтийским морем (twitter.com/Team_Luftwaffe)