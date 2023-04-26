Авиация НАТО перехватила три военных самолета РФ над Балтийским морем
Авиация НАТО обнаружила и перехватила летящие без сигнала транспондера российские военные самолеты. Это произошло над Балтийским морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Германии в Twitter.
ВМС Германии и Великобритании обнаружили три российских самолета в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Два истребителя Су-27 и один самолет Ил-20 России летели без сигнала транспондера.
Российские самолеты перехватил самолет-разведчик одной из стран НАТО. Остальные детали инцидента пока не разглашают.
Фото: авиация НАТО перехватила российские самолеты над Балтийским морем (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Напомним, 20 апреля истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 возле Аляски.
Также 17 апреля Германия и Великобритания перехватили истребители РФ над Балтийским морем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.