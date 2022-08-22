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Авиация нанесла удары по опорному пункту и уничтожила две установки С-300 врага, - ОК "Юг"

Фото: Авиация нанесла удары по оккупантам (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", - отметили военные.

Российским оккупантам нанесены потери:

  • солдат 20;
  • корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С";
  • самоходная гаубица "Мста-С";
  • 2 пусковые установки С-300;
  • 1 радиолокационная станция подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М";
  • 2 буксируемых миномета 120-го калибра;
  • 3 единицы бронированной техники.

Напомним, в воскресенье, 21 августа, наши воины "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.

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