Авиация нанесла удары по опорному пункту и уничтожила две установки С-300 врага, - ОК "Юг"

Украинские военные нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесено 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", - отметили военные.
Российским оккупантам нанесены потери:
Напомним, в воскресенье, 21 августа, наши воины "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.
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