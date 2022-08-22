Авіація завдала ударів по опорному пункту та знищила дві установки С-300 ворога, - ОК "Південь"

Українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки", - зазначили військові.
Російським окупантам завдано втрат:
Нагадаємо, у неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.
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