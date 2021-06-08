ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Авиация, катера и салют: как пройдет парад на День независимости в Киеве

Новина українською →
Киев, Вторник 08 июня 2021 13:18
Авиация, катера и салют: как пройдет парад на День независимости в Киеве Фото: в Киеве пройдет парад на День независимости Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На День независимости Украины 24 августа в Киеве пройдет парад с привлечением авиации и речных катеров. Также ожидается показ образцов вооружений.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Сообщается, что правительство поручило силовым ведомствам обеспечить организацию и проведение торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане независимости с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. Также запланирован артиллерийский салют на Трухановом острове.

Кроме того, на реке Днепр будет торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники. А на Михайловской площади и Владимирском проезде запланирован показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Также, согласно распоряжению, в Одессе на внешнем рейде торжественно пройдут боевые корабли и суда обеспечения. Ожидается пролет авиации и показ вооружений и военной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину ко Дню независимости привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев парад День независимости Украины
NEWS
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление