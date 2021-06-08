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Авіація, катери і салют: як пройде парад на День незалежності в Києві

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 13:18
Авіація, катери і салют: як пройде парад на День незалежності в Києві Фото: у Києві пройде парад на День незалежності України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На День незалежності України 24 серпня в Києві пройде парад із залученням авіації та річкових катерів. Також очікується показ зразків озброєнь.

Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що уряд доручив силовим відомствам забезпечити організацію і проведення урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів. Також запланований артилерійський салют на Трухановому острові.

Крім того, на річці Дніпро буде урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння і військової техніки. А на Михайлівській площі і Володимирському проїзді запланований показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки і оборони.

Також, згідно з розпорядженням, в Одесі на зовнішньому рейді урочисто пройдуть бойові кораблі і судна забезпечення. Очікується проліт авіації і показ озброєнь і військової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України до Дня незалежності привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що більшість українців маємо прищепити від COVID до Дня незалежності.

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