Боротьба з контрабандою: авіація Ізраїлю вдарила по КПП кордоні Сирії та Лівану

Зазначається, що крім ударів по КПП, ізраїльські війська на півдні Лівану також захопили вантажівку з 40-ствольною ракетною установкою. Вона була частиною партії, що вміщувала вибухівку, гранатомети й автоматичні гвинтівки АК-47.

Командувач ВПС Ізраїлю генерал-майор Томер Бар заявив, що "Хезболла" намагається контрабандним шляхом завозити зброю до Лівану, щоб перевірити здатність Ізраїлю зупинити її.

"З цим не можна миритися", - сказав він.