Боротьба з контрабандою: авіація Ізраїлю вдарила по КПП кордоні Сирії та Лівану

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по семи контрольно-пропускних пунктах на кордоні Сирії та Лівану. Мета рейду - заблокувати потік зброї до ліванського угруповання "Хезболла" на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що крім ударів по КПП, ізраїльські війська на півдні Лівану також захопили вантажівку з 40-ствольною ракетною установкою. Вона була частиною партії, що вміщувала вибухівку, гранатомети й автоматичні гвинтівки АК-47.
Командувач ВПС Ізраїлю генерал-майор Томер Бар заявив, що "Хезболла" намагається контрабандним шляхом завозити зброю до Лівану, щоб перевірити здатність Ізраїлю зупинити її.
"З цим не можна миритися", - сказав він.
27 листопада між угрупованням "Хезболла" та Ізраїлем запрацював режим припинення вогню. Угоду розробили лідери США, Франції та низки інших країн.
За угодою, Ізраїль повинен поетапно вивести свої війська з південного Лівану, а "Хезболла" - демонтувати несанкціоновані військові об'єкти на південь від річки Літані.
Однак угода так і не запрацювала на повну силу. Сторони звинувачують одна одну в порушенні угоди.
Вже на початку грудня ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу звинуватив "Хезболлу" в серйозному порушенні перемир'я.
Згодом ізраїльські військові атакували військові об'єкти ісламістів у Лівані.
Під час наступних операцій упродовж грудня, Ізраїль знищив значну частину ракетних запасів "Хезболли" на півдні Лівану та заявив, що не допустить контрабанди зброї для бойовиків через Сирію.
У четвер, 26 грудня, миротворчі сили ООН у Лівані закликали ізраїльські війська вивести свої сили, посилаючись на те, що вони неодноразово порушували угоду.
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