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Борьба с контрабандой: авиация Израиля ударила по КПП границе Сирии и Ливана

Фото: Израиль пытается перекрыть контрабанду оружия из Сирии в Ливан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по семи контрольно-пропускным пунктам на границе Сирии и Ливана. Цель рейда - заблокировать поток оружия к ливанской группировке "Хезболла" на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что израильские войска на юге Ливана также захватили грузовик с 40-ствольной ракетной установкой. Она была частью партии, содержащей взрывчатку, гранатометы и автоматические винтовки АК-47.

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что "Хезболла" пытается контрабандным путем завозить оружие в Ливан, чтобы проверить способность Израиля остановить ее.

"С этим нельзя мириться", - сказал он в своём заявлении.

Хрупкое перемирие между Израилем и Ливаном

27 ноября между группировкой "Хезболла" и Израилем заработал режим прекращения огня. Соглашение разработали лидеры США, Франции и ряда других стран.

По соглашению, Израиль должен поэтапно вывести свои войска из южного Ливана, а "Хезболла" - демонтировать несанкционированные военные объекты к югу от реки Литани.

Однако перемирие так и не заработало в полную силу. Стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

Уже в начале декабря израильский премьер Беньямин Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия.

Впоследствии израильские военные атаковали военные объекты исламистов в Ливане.

Во время последующих операций в течение декабря, Израиль уничтожил значительную часть ракетных запасов "Хезболлы" на юге Ливана и заявил, что не допустит контрабанды оружия для боевиков через Сирию.

В четверг, 26 декабря, миротворческие силы ООН в Ливане призвали израильские войска вывести свои силы, ссылаясь на то, что они неоднократно нарушали соглашение.

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