Борьба с контрабандой: авиация Израиля ударила по КПП границе Сирии и Ливана

Хрупкое перемирие между Израилем и Ливаном

27 ноября между группировкой "Хезболла" и Израилем заработал режим прекращения огня. Соглашение разработали лидеры США, Франции и ряда других стран.

По соглашению, Израиль должен поэтапно вывести свои войска из южного Ливана, а "Хезболла" - демонтировать несанкционированные военные объекты к югу от реки Литани.

Однако перемирие так и не заработало в полную силу. Стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

Уже в начале декабря израильский премьер Беньямин Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия.

Впоследствии израильские военные атаковали военные объекты исламистов в Ливане.

Во время последующих операций в течение декабря, Израиль уничтожил значительную часть ракетных запасов "Хезболлы" на юге Ливана и заявил, что не допустит контрабанды оружия для боевиков через Сирию.

В четверг, 26 декабря, миротворческие силы ООН в Ливане призвали израильские войска вывести свои силы, ссылаясь на то, что они неоднократно нарушали соглашение.

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