Авиация Израиля уничтожила оперативные квартиры командиров ХАМАС

В ходе обострения конфликта Израиля и Палестины израильская авиация нанесла удар по оперативным квартирам командиров ХАМАС. Армия обороны также опубликовала видео ударов.

Сообщается, что уничтожены квартиры четверых командиров ХАМАС в секторе Газа. В частности, квартира заместителя командира "Батальона Джабалия" (на севере сектора), командира роты "Батальона Шаджайя" (на севере сектора), командира роты в Шабуре (на севере сектора), командира роты в Дир аль-Балахе (центральная часть сектора).

Напомним, ранее сообщалось, что террористическое движение ХАМАС выпустило 250 ракет "Айяш" дальностью до 220 км по территории Израиля. Одной из целей был аэропорт возле курортного Эйлата. По данным израильской стороны, ракета упала в окрестностях города и не нанесла ущерба.

На этом фоне Израиль объявил мобилизацию 7 000 резервистов. В частности, они должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях. Призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен", которая продолжается уже третьи сутки и сопровождается применением, в том числе, авиации.