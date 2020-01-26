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Авіація Ізраїля вдарила по сектору Гази

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 05:15
Авіація Ізраїля вдарила по сектору Гази
Ілюстративне фото (flickr.com/idfonline)

Про постраждалих не повідомляється

Бойові літаки Ізраїля відповіли на запущені із сектору Гази надувні кулі із вибухівкою та завдали кілька авіаударів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Джерела у безпекових службах Ізраїлю стверджують, що бойові літаки атакували пости збройного відгалуження Хамаса у центрі та на півдні сектору Гази.

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. Відповідальність за атаку взяли на себе Збройні сили Ізраїлю заявивши, що й надалі знищуватимуть “терористичну діяльність, направлену проти Ізраїлю та його народу”.

Нагадаємо, ізраїльські війська у вівторок застрелили трьох палестинців, які кинули в них вибухівку після спроби перетнути кордон з території Гази.

РБК-Україна писало, що армія оборони Ізраїлю повідомила про вдалий удар по інфраструктурі палестинського руху ХАМАС у четвер, 16 січня. Атака стала відповіддю на запуск у бік території країни повітряних куль з вибухівкою.

Нагадаємо, раніше по території Ізраїлю з сектора Газа були запущені чотири ракети. Дві з них були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол" на півдні Ізраїлю.

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Новини України ІзраїльавіаудариСектор Газа
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