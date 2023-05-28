Авіація була залучена для відбиття нічної атаки на Київ, - Ігнат

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективно, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-% реалізовувати свої завдання в небі", - пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО.

"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - пояснив речник.

Нічна атака "Шахедів" 28 травня

Російські окупанти вдались до масованого удару іранськими "Шахедами" по території України цієї ночі. Водночас більшість БПЛА були направлені саме проти Києва. Після оголошення повітряної тривоги в більшості регіонів країни - в низці областей пролунала робота ППО.

Попри те, що усі "Шахеди", які були націлені проти Києва - були збиті, на жаль, окремі уламки впали в деяких районах столиці, що спричинило пожежу.

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворога застосував проти України 54 "Шахеди". 52 з них були знищені.