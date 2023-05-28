Авіація була залучена для відбиття нічної атаки на Київ, - Ігнат

Цієї ночі, під час масованої атаки росіян "Шахедами" по столиці, до збиття БПЛА була залучена авіація. На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Київ 24".
"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективно, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-% реалізовувати свої завдання в небі", - пояснив Ігнат.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ, льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО.
"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - пояснив речник.
Російські окупанти вдались до масованого удару іранськими "Шахедами" по території України цієї ночі. Водночас більшість БПЛА були направлені саме проти Києва. Після оголошення повітряної тривоги в більшості регіонів країни - в низці областей пролунала робота ППО.
Попри те, що усі "Шахеди", які були націлені проти Києва - були збиті, на жаль, окремі уламки впали в деяких районах столиці, що спричинило пожежу.
Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворога застосував проти України 54 "Шахеди". 52 з них були знищені.
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