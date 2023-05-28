Авиация была привлечена для отражения ночной атаки на Киев, - Игнат

"Авиация, которую мы привлекаем к сбиванию, в частности, к БПЛА, не является такой эффективной, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы 100-% реализовывать свои задачи в небе", - пояснил Игнат.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, летчики находятся на всех оперативных аэродромах Украины. В то же время авиация может применяться в тех районах, которые, например, содержат меньше средств ПВО.

"В одном месте работает ПВО, в другом - мобильные группы. Те районы, где меньше средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА", - пояснил спикер.

Ночная атака "Шахедов" 28 мая

Российские оккупанты прибегли к массированному удару иранскими "Шахедами" по территории Украины этой ночью. В то же время большинство БПЛА было направлено именно против Киева. После объявления воздушной тревоги в большинстве регионов страны - в ряде областей прозвучала работа ПВО.

Несмотря на то, что все "Шахеды", которые были нацелены против Киева - были сбиты, к сожалению, отдельные обломки упали в некоторых районах столицы, что повлекло за собой пожар.

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, этой ночью враг применил против Украины 54 "Шахеда". 52 из них были уничтожены.