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Авиационные власти США не стали запрещать летать над Беларусью, но предупредили об опасности

Автор: Артур Родивилов

Авиационные власти США призвали перевозчиков к "повышенной осторожности" в полетах над Беларусью. Запрещать летать над республикой они не стали.

Такое предупреждение авиарегулятор выпустил в пятницу, передает WHBL.

FAA выпустило предупреждение, которое рекомендует пассажирским авиакомпаниям США быть предельно осторожными при полетах над Беларусью.

Авиарегулятор тесно работает с американскими властями "над установлением необходимости дополнительных мер" и "проведет оценку доклада о международном расследовании на предмет оценки рисков для авиакомпаний США, совершающих полеты в этом пространстве".

Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Также РБК-Украина писало, что в Украине оценили последствия прекращения авиасообщения с Беларусью.

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