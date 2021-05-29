Авиационные власти США не стали запрещать летать над Беларусью, но предупредили об опасности
Авиационные власти США призвали перевозчиков к "повышенной осторожности" в полетах над Беларусью. Запрещать летать над республикой они не стали.
FAA выпустило предупреждение, которое рекомендует пассажирским авиакомпаниям США быть предельно осторожными при полетах над Беларусью.
Авиарегулятор тесно работает с американскими властями "над установлением необходимости дополнительных мер" и "проведет оценку доклада о международном расследовании на предмет оценки рисков для авиакомпаний США, совершающих полеты в этом пространстве".
Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью.
Также РБК-Украина писало, что в Украине оценили последствия прекращения авиасообщения с Беларусью.