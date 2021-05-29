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Авіаційна влада США не стала забороняти літати над Білоруссю, але попередила про небезпеку

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Вашингтон, Субота 29 травня 2021 00:56
Авіаційна влада США не стала забороняти літати над Білоруссю, але попередила про небезпеку Фото: США не заборонили пасажирам польоти над Білоруссю (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Авіаційна влада США закликала перевізників до "підвищеної обережності" в польотах над Білоруссю. Забороняти літати над республікою вона не стала.

Таке попередження авіарегулятор випустив у п'ятницю, передає WHBL.

FAA випустило попередження, яке рекомендує пасажирським авіакомпаніям США бути гранично обережними при польотах над Білоруссю.

Авіарегулятор тісно працює з американською владою "над встановленням необхідності додаткових заходів" і "проведе оцінку доповіді про міжнародне розслідування на предмет оцінки ризиків для авіакомпаній США, що здійснюють польоти в цьому просторі".

Нагадаємо, 23 травня Білорусь примусово посадила літак Ryanair, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича. Після цього Україна оголосила про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Також РБК-Україна писало, що в Україні оцінили наслідки припинення авіасполучення з Білоруссю.

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