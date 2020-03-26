Авиационное сообщение в Европе снизилось на 65 %

Из-за пандемии коронавируса авиационное сообщение в Европе снизилось на две третьих. Об этом сообщает DW.

Международная организация Евроконтроль, которая работает в сфере организации воздушного движения в европейском регионе сообщает, что из-за закрытия аэропортов для борьбы с распространением коронавируса недельный трафик авиационного сообщения в Европе упал на 65 процентов.

Как сообщается, в прошлом году организация отследила около 27 тыс. рейсов в ноябре и 25 тыс. в январе, а за вчерашний день таких авиасообщений насчитывается всего 8 619. Такой показатель является худшим, чем во время прекращения многих рейсов в 2010 году из-за извержения вулкана в Исландии. Тогда за 8-дневный период было отменено 48% рейсов.

Напомним, аэропорт Лондон-сити приостанавливает коммерческие и частные рейсы в связи с коронавирусом. Все коммерческие и частные рейсы из аэропорта, начиная с вечера 25 марта и, ожидаемо, к концу апреля были остановлены.

Также, с 27 марта Украина полностью закрывает государственную границу для пассажирских перевозок. В правительстве заявили, что такая мера необходима, чтобы предотвратить попадание коронавируса в Украину и его дальнейшему распространению.