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С авиацией, боевыми кораблями и десантом: в Одессе прошла репетиция военного парада

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе сегодня, 18 августа, состоялась репетиция морского военного парада ко Дню независимости Украины. Участие в мероприятии будут принимать боевые корабли, авиация, а также бронетехника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

"Катера и суда ВМС и ГПСУ отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы запланированных показательных действий. Во время репетиционных действий была задействована авиация, а музыкальное сопровождение торжеств возложено на оркестры частей и подразделений ВМС Украины", - рассказали в министерстве.

Парад состоится 24 августа. Участие в нем примут военно-морские силы государств-членов и партнеров НАТО. Одесситы и гости города смогут посмотреть на него вблизи пляжа Ланжерон.

Минобороны также опубликовало видео репетиции парада в Одессе:

Напомним, до этого появилось видео репетиции речного военного парада.

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