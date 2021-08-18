З авіацією, бойовими кораблями та десантом: в Одесі пройшла репетиція військового параду

"Катери й судна ВМС та ДПСУ відпрацювали урочисте проходження та продемонстрували окремі елементи запланованих показових дій. Під час репетиційних дій була задіяна авіація, а музичний супровід урочистостей покладено на оркестри частин і підрозділів ВМС України", - розповіли в міністерстві.

Парад відбудеться 24 серпня. Участь у ньому візьмуть військово-морські сили держав-членів та партнерів НАТО. Одесити та гості міста зможуть подивитися на нього поблизу пляжу Ланжерон.

Міноборони також опублікувало відео репетиції параду в Одесі: